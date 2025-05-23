https://news.day.az/politics/1755188.html Посол ЕС поздравил Азербайджан Руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко поздравил страну с тем, что в 2028 году она примет саммит Европейского политического сообщества. Как сообщает Day.Az, об этом дипломат написал в своём аккаунте в социальных сетях.
Посол ЕС поздравил Азербайджан
Руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко поздравил страну с тем, что в 2028 году она примет саммит Европейского политического сообщества.
Как сообщает Day.Az, об этом дипломат написал в своём аккаунте в социальных сетях.
"Поздравляем Азербайджан с тем, что он станет хозяйкой саммита Европейского политического сообщества в 2028 году!", - написал Михалко.
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