Пассажирский автобус загорелся в Москве

В Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал "Моя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На Дмитровском шоссе загорелся автобус. Подробности инцидента пока неизвестны, на месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус горит на проезжей части.