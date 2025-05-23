https://news.day.az/world/1755118.html Пассажирский автобус загорелся в Москве - ВИДЕО В Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал "Моя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "На Дмитровском шоссе загорелся автобус. Подробности инцидента пока неизвестны, на месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
Пассажирский автобус загорелся в Москве - ВИДЕО
В Москве загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал "Моя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На Дмитровском шоссе загорелся автобус. Подробности инцидента пока неизвестны, на месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус горит на проезжей части.
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