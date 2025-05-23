Баку значительно улучшил позицию в индексе глобальных городов

Стало известно, какое место занял Баку среди 1000 крупнейших городов мира по данным Оксфордского индекса глобальных городов 2025 года (Oxford Global Cities Index 2025).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, города в рейтинге оцениваются по пяти ключевым категориям - экономика, человеческий капитал, качество жизни, экология и управление.

Согласно информации, столица Азербайджана заняла в рейтинге 346-е место. По сравнению с прошлым годом Баку улучшил свою позицию на 58 позиций. В Oxford Global Cities Index 2024 Баку находился на 404-й строчке.

Таким образом, Баку в рейтинге опередил Ташкент (471 место), Ереван (483 место), Душанбе (683 место) и другие города.

В ТОП-10 входят Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сан-Хосе, Сиэтл, Мельбурн, Сидней, Бостон, Токио и Сан-Франциско. Несмотря на все преимущества и технологические достижения, эти города сталкиваются с такими проблемами, как неравенство доходов и высокая стоимость жилья.

Ранее сообщалось, что в Баку созданы сотни парковок для велосипедов и скутеров.