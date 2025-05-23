Баку значительно улучшил позицию в индексе глобальных городов - РЕЙТИНГ Oxford Global Cities Index
Стало известно, какое место занял Баку среди 1000 крупнейших городов мира по данным Оксфордского индекса глобальных городов 2025 года (Oxford Global Cities Index 2025).
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, города в рейтинге оцениваются по пяти ключевым категориям - экономика, человеческий капитал, качество жизни, экология и управление.
Согласно информации, столица Азербайджана заняла в рейтинге 346-е место. По сравнению с прошлым годом Баку улучшил свою позицию на 58 позиций. В Oxford Global Cities Index 2024 Баку находился на 404-й строчке.
Таким образом, Баку в рейтинге опередил Ташкент (471 место), Ереван (483 место), Душанбе (683 место) и другие города.
В ТОП-10 входят Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сан-Хосе, Сиэтл, Мельбурн, Сидней, Бостон, Токио и Сан-Франциско. Несмотря на все преимущества и технологические достижения, эти города сталкиваются с такими проблемами, как неравенство доходов и высокая стоимость жилья.
Ранее сообщалось, что в Баку созданы сотни парковок для велосипедов и скутеров.
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