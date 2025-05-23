Завершились международные учения «Anatolian Phoenix - 2025»

В городе Конья Турецкой Республики успешно завершились международные поисково-спасательные учения "Anatolian Phoenix - 2025" ("Anadolu Ankası - 2025").

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, в рамках международных учений состоялся "День высокопоставленного наблюдателя", в котором принимали участие представители СМИ и официальные гости.

Участникам были представлены статистические данные о ходе учений, было продемонстрировано короткометражное видео, посвящённое международным поисково-спасательным учениям.

После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением различных эпизодов участниками международных учений.

Затем авиационной группой ВВС Турции "Türk Yıldızları" ("Турецкие звёзды") были выполнены показательные полёты.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

Личный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, принимавший участие в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix - 2025" в братской Турции, продемонстрировал высокий профессионализм.