Сильное землетрясение у берегов США

У побережья США зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба страны.

Сейсмическая активность была зарегистрирована в пятницу, 23 мая, в 18:30 по местному времени (в 05:30 по бакинскому времени).

Эпицентр землетрясения находился в 121 километре к северо-востоку от города Акутан, где проживает около тысячи человек. Глубина очага составила 10 километров.

Данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение.