https://news.day.az/world/1754969.html Сильное землетрясение у берегов США У побережья США зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба страны. Сейсмическая активность была зарегистрирована в пятницу, 23 мая, в 18:30 по местному времени (в 05:30 по бакинскому времени).
Сильное землетрясение у берегов США
У побережья США зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Геологическая служба страны.
Сейсмическая активность была зарегистрирована в пятницу, 23 мая, в 18:30 по местному времени (в 05:30 по бакинскому времени).
Эпицентр землетрясения находился в 121 километре к северо-востоку от города Акутан, где проживает около тысячи человек. Глубина очага составила 10 километров.
Данных о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Ранее мы сообщали, что в Каспийском море произошло землетрясение.
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