ТуранБанк успешно завершил экологический проект в рамках программы «Yaşıl ASAN»

ОАО "ТуранБанк", один из ведущих банков страны, успешно реализовал экологический проект, направленный на сбор и переработку бумажных отходов в рамках экологической программы "Yaşıl ASAN" "Волонтеров АСАН".

Так, в рамках экологического проекта в целях защиты окружающей среды, предотвращения образования бумажных отходов и популяризации процесса переработки вторсырья в точках продаж ТуранБанк и в Головном офисе размещены специальные контейнеры для сбора бумажных отходов. Основная цель проекта - внести вклад в защиту деревьев, поддержание экологического баланса и повышение чувства экологической ответственности у населения.

Для вашего сведения сообщаем, что в рамках экологической программы "Yaşıl ASAN" на сегодняшний день собрано и отправлено на переработку более 2200 тонн бумажных отходов. Благодаря этой инициативе удалось предотвратить вырубку более 37 400 деревьев. Эти показатели имеют большое значение как с точки зрения сохранения природы, так и обеспечения экологической устойчивости.

Следует отметить, что ТуранБанк продолжит свои усилия по защите и увеличению зеленых насаждений в нашей стране и будет активно участвовать в борьбе за защиту нашей планеты и в мерах, принимаемых во имя охраны окружающей среды.

ТуранБанк

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