Сильное землетрясение произошло в Казахстане

На востоке Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки ощущались вблизи города Талдыкорган, где проживает около 145 тысяч человек.

Эпицентр находился всего в 20 километрах от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов США.