https://news.day.az/world/1755085.html Сильное землетрясение произошло в Казахстане На востоке Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки ощущались вблизи города Талдыкорган, где проживает около 145 тысяч человек. Эпицентр находился всего в 20 километрах от города.
Сильное землетрясение произошло в Казахстане
На востоке Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 балла.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки ощущались вблизи города Талдыкорган, где проживает около 145 тысяч человек.
Эпицентр находился всего в 20 километрах от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.
Информация о пострадавших или разрушениях на данный момент отсутствует.
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов США.
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