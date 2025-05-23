Президент Ильхам Алиев: В ближайшие годы ОТГ сможет достичь еще больших высот

Общие интересы стран-членов и стран-наблюдателей организации очевидны. Мы не только друзья, но и стратегические партнеры, союзники, а самое главное - мы братские страны, и именно этот принцип лежит в основе организации. Считаю, что в ближайшие годы наша организация сможет достичь еще больших высот. Для этого есть все возможности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Подчеркнув, что в наших странах наблюдается положительная динамика развития, Президент Ильхам Алиев добавил: "В странах-членах организации обеспечивается внутренняя стабильность. У нас обширная география. Некоторые страны-члены организации обладают богатыми природными ресурсами. Наши транспортные проекты соединяют наши страны и даже охватывают более обширную географию. Транспортные коридоры, проходящие через территорию наших стран, связывают Европу с Азией. Словом, у нас большой потенциал в экономической сфере. Если к этому добавить нашу позитивную демографическую динамику, то картина станет еще более отрадной".