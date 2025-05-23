Азербайджан упрощает процедуры принятия наследства

В Азербайджане неотказ от наследства будет считаться принятием наследства.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

По действующему законодательству, наследник может отказаться от принятия наследства в течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о том, что приглашен к наследованию. При наличии уважительной причины суд может продлить этот срок, но не более чем на два месяца.

Согласно предлагаемому изменению, если наследник в установленный выше срок не отказался от принятия наследства, то наследство будет считаться принятым им.