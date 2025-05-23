https://news.day.az/society/1755060.html К сведению пенсионеров - Выплаты за май... Государственный фонд социальной защиты, действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершил выплату пенсий за май месяц по всей стране. Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, 8 мая были осуществлены выплаты жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
К сведению пенсионеров - Выплаты за май...
Государственный фонд социальной защиты, действующий при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершил выплату пенсий за май месяц по всей стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, 8 мая были осуществлены выплаты жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Сегодня завершились выплаты пенсионерам, проживающим в регионах республики.
Кроме того, были перечислены пенсии, назначенные на льготных условиях. Все выплаты проведены в полном объеме и без задержек.
Ранее было названо число людей, которым была назначена пенсия в проактивном порядке с начала года.
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