Грузия и Азербайджан демонстрируют успешное стратегическое партнерство

Грузия и Азербайджан демонстрируют пример успешного стратегического партнёрства, основанного на многовековой дружбе, добрососедстве и взаимном уважении.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе в рамках дипломатического приёма в Баку, посвящённого 26 мая - Национальному дню Грузии.

В ходе своего выступления он отметил, что отношения между двумя странами развиваются по нарастающей как в политической, так и в экономической плоскости. По его словам, стороны успешно реализуют масштабные региональные проекты, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и проект подводного кабеля по дну Чёрного моря. Эти инициативы значительно усилили стратегическую роль Южного Кавказа.

"Сегодня Грузия и Азербайджан представляют собой важную гарантию мира, стабильности и экономического прогресса в регионе Южного Кавказа", - подчеркнул посол.

По его словам, в условиях нестабильности в международной системе особенно важно поддерживать устойчивость и диалог в регионе.

"Грузия заявляет о полной готовности для продолжения содействия региональному мирному диалогу", - заявил Зураб Патарадзе.

Он также выразил благодарность руководству Азербайджана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Завершая выступление, посол поздравил азербайджанский народ с приближающимся Днём независимости, отмечаемым 28 мая, пожелав мира, процветания и дальнейших успехов.