В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как призывники в Армении бросились откупаться от армии.

Day.Az представляет публикацию:

После того, как в Армении от службы в армии стало можно официально откупиться, в Ереване и других городах стали собираться очереди из призывников.

Правда, не в военкоматах. Ашотики с раннего утра собираются перед банками, ломбардами и так далее в надежде быстро получить кредит - и поскорее забыть про дедовщину и прочие ужасы.

Храбрым армянским львам срочно нужны деньги!

Автор карикатуры - HSF