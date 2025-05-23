https://news.day.az/politics/1755053.html В Армении очереди из призывников. За кредитами! В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как призывники в Армении бросились откупаться от армии. Day.Az представляет публикацию: После того, как в Армении от службы в армии стало можно официально откупиться, в Ереване и других городах стали собираться очереди из призывников. Правда, не в военкоматах.
В Армении очереди из призывников. За кредитами!
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как призывники в Армении бросились откупаться от армии.
Day.Az представляет публикацию:
После того, как в Армении от службы в армии стало можно официально откупиться, в Ереване и других городах стали собираться очереди из призывников.
Правда, не в военкоматах. Ашотики с раннего утра собираются перед банками, ломбардами и так далее в надежде быстро получить кредит - и поскорее забыть про дедовщину и прочие ужасы.
Храбрым армянским львам срочно нужны деньги!
Автор карикатуры - HSF
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре