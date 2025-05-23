Бакинская встреча с виртуозом-гитаристом Алескером Аббасовым

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошёл концерт под названием "Бакинская встреча" (Bakı görüşü), посвящённый дню рождения виртуоза-гитариста и джазмена Алескера Аббасова, сообщает Day.Az.

Это событие стало настоящим музыкальным подарком для ценителей джаза и живого исполнения. На сцену вышли народные артисты Азербайджана Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, Мубариз Тагиев, Анатоллу Ганиев и другие, каждый из которых внёс в программу уникальный стиль и неповторимую энергетику. Однако центральным героем вечера стал, безусловно, сам именинник - Алескер Аббасов, чьё виртуозное исполнение на гитаре не оставило равнодушным ни одного слушателя, погружая в глубины музыкального мастерства и эмоционального богатства. Ведущим вечера был заслуженный работник культуры Рахиб Азери.

Алескер Аббасов - выпускник факультета струнных инструментов Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия). Его музыкальный путь насыщен сотрудничеством с яркими коллективами и знаменитыми музыкантами. В разные годы он выступал в группе "Абшерон" и легендарной "Мугам" под руководством Вагифа Мустафазаде. Позже выступал в составе эстрадного оркестра Азербайджанского телевидения и радио, а также группы "Джанги". Кроме того, работал в ансамбле народного артиста Джамиля Амирова. На протяжении многих лет занимался творческой деятельностью в Турции, оставаясь активным участником многих международных джазовых фестивалей. Концерт "Бакинская встреча" стал прекрасным свидетельством яркого таланта Алескера Аббасова и его вкладa в развитие музыкальной культуры Азербайджана.

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