Вместо заказанного такси приехало другое

В последнее время участились случаи мошенничества со стороны сервисов такси. Часто вместо указанного автомобиля приезжает другой, а водитель может быть зарегистрирован под чужим именем.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим Trend обратился в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В агентстве отметили, что по фактам несоответствия между заказанным и фактически прибывшим такси уже проведены встречи с операторами приложений такси:

"Им поручено использовать технические возможности платформ для предотвращения подобных случаев. Мы настоятельно рекомендуем пассажирам сообщать обо всех проблемах в сфере такси в наш кол-центр по номеру "141" или через официальные страницы в соцсетях, обязательно указывая госномер транспортного средства".

В агентстве отметили, что в их информационной системе функционирует подсистема "E-taksi":

"С помощью этой подсистемы можно отследить передаваемые заказы, информацию о транспортных средствах и водителях, а также их рабочие часы. Операторы не имеют права передавать заказ автомобилю без разрешения или водителю без сертификата. В случае нарушения это автоматически фиксируется в системе "E-taksi", что позволяет принять административные меры в отношении операторов и перевозчиков".

Ранее сообщалось, что в Баку упрощают платную парковку.