Азербайджан призывает Армению представить экологический отчёт по строительству завода в Араздеяне

Как сообщалось, в Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась презентация интерактивной карты, разработанной коалицией "Environmental Protection First", отражающей негативное воздействие на окружающую среду действующих на территории Армении предприятий горнодобывающей промышленности.

Председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов сказал Trend, что в августе 2023 года неправительственными организациями Азербайджана была создана коалиция "Environmental Protection First". Основная причина создания коалиции была связана с распространением Республикой Армения информации о строительстве металлургического завода в Араздеяне, недалеко от условной границы с Азербайджаном, передает Day.Az.

"Мы как неправительственные организации выступили с протестом. Также было направлено открытое письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В письме требовалось предоставление Арменией Азербайджану, согласно Международной конвенции Espo, в случае строительства этого завода отчета об оценке воздействия на окружающую среду и создания условий для проведения мониторинга на территории", - сказал он.

По его словам, ОО "Картографы Азербайджана", являющееся членом коалиции "Environmental Protection First", составило карту горнодобывающей промышленности Армении.

"Изначально эта карта была составлена в 2024 году в бумажном формате на азербайджанском, английском и армянском языках. В начале этого года был разработан электронный формат карты. Эта карта доступна в интернете на всех трех языках. Сегодня в Бакинском государственном университете состоялась презентация данной карты с участием студентов нескольких факультетов", отметил А.Мамедов.