Сегодня в ряде поселков Баку не будет газа

Сегодня в ряде районов будет временно приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеригаз".

Уточняется, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном газопроводе высокого давления "Забрат-Бузовна-Тюркан", находящемся в ведении Управления "Газэкспорт", 23 мая 2025 года с 09:00 до завершения работ будет временно ограничена подача газа в следующие населённые пункты: часть поселков Забрат и Мехеммеди Сабунчинского района, поселок Маштага, жилые массивы Маштага-Гюльчюлюк, Савалан, Маштага-Нардаран, районы Даш Карханасы и Субтропический совхоз, дачные участки Маштага-Лагич, село Кюрдаханы и прилегающие территории, а также поселки Бузовна и Шаган Хазарского района, жилые массивы Албалылыг, Атчылык и Теменис.

Кроме того, с 10:00 в связи с заменой неисправного задвижного клапана на байпасной линии на входе в распределительный коллектор, питаемый от ГРС "Семзавод", будет приостановлена подача газа также в поселки Сахиль и Умид Карадагского района.