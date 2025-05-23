Сколько плановых мест выделено для поступления в вузы в этом учебном году?

В 2025/2026 учебном году для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана выделено 60 489 плановых мест.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде,

По ее словам, это на 2,21% (или 1309 мест) больше, чем в прошлом году.

Она также уточнила, что из общего числа мест 28 401 - это государственный заказ. Количество бюджетных мест выросло на 2,04%, что составляет дополнительно 568 мест по сравнению с прошлым учебным годом.

Ранее сообщалось, что в Ханкенди впервые состоятся вступительные экзамены.