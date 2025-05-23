https://news.day.az/society/1754928.html В Баку пешеход спровоцировал страшную аварию - ВИДЕО В Баку произошло тяжелая авария, спровоцированная со стороны пешехода, который попытался перейти оживленную дорогу в неположенном месте. Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Баку пешеход спровоцировал страшную аварию - ВИДЕО
В Баку произошло тяжелая авария, спровоцированная со стороны пешехода, который попытался перейти оживленную дорогу в неположенном месте.
Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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