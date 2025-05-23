В Баку пешеход спровоцировал страшную аварию

В Баку произошло тяжелая авария, спровоцированная со стороны пешехода, который попытался перейти оживленную дорогу в неположенном месте. 

Как сообщает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: