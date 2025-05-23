Давид Манукян подтвердил в суде иностранцев в оккупации азербайджанских территорий

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде был изучен видеоматериал, разоблачающий участие лиц из зарубежных стран в "Шушинском отдельном батальоне", созданном по инициативе Армении во время оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на кадрах отмечается, что "Шушинский отдельный батальон" был создан 5 ноября 1991 года более чем 210 дашнаками и добровольцами из разных уголков мира - США, Канады, Сирии и Армении.

В видеоматериале говорится, что примерно из 100 армян диаспоры, участвовавших в боях, 65 человек были из этого батальона.

Обвиняемый Давид Манукян, подтвердивший свое присутствие на видеокадрах, сообщил, что в составе "Шушинского батальона" участвовал в боевых действиях в Агдере и Кяльбаджаре.

Д.Манукян, отвечая на вопросы государственного обвинителя, заявил, что "в составе "Шушинского батальона" не было наемников, но присутствовали лица из зарубежных стран".

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.