Восьмой этап сезона "Формулы-1" пройдет в этом городе

Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Монако - стартует сегодня.

Как передает Day.Az, "Макларен" - очевидный фаворит текущего сезона, в Кубке конструкторов команда уже сейчас опережает ближайшего преследователя на 132 очка. Однако в личном зачете лидирующим в чемпионате пилотам коллектива австралийцу Оскару Пиастри (146 очков) и британцу Ландо Норрису (133 очка) активную конкуренцию составляет четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Нидерландец выжимает максимум из болида "Ред Булл" и не упустит возможности воспользоваться осечками "Макларена".

Гран-при Монако - одна из легендарнейших гонок не только в календаре "Формулы-1", но и во всем автоспорте. Первый старт по узким улочкам Монте-Карло прошел в 1950 году, два года спустя этап в Монако покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство, которое она с тех пор покидала лишь однажды - пять лет назад этап был отменен из-за пандемии коронавируса.

Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре сезона "Формулы-1". Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Больше всех среди действующих пилотов здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон - трижды, по два финиша на первом месте у испанца Фернандо Алонсо и Ферстаппена, по разу выигрывали мексиканец Серхио Перес и австралиец Даниэль Риккьярдо. Рекордсменом является бразилец Айртон Сенна - шесть побед.

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