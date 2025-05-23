Канада высказалась о своем вылете с чемпионата мира по хоккею

Главный тренер сборной Канады Дин Эвасон признался, что ему трудно принять вылет своей команды с чемпионата мира по хоккею на стадии четвертьфинала после поражения от Дании.

Как передает Day.Az, его слова приводит Daily Hive.

"У нас были моменты для бросков, но не те, которые мы хотели иметь. Мы не проходили в опасную зону и не делали того, что приносило нам успех на протяжении всего турнира. Это обернулось против нас, и, очевидно, это болезненное поражение. Нам нужно было быть лучше во всех аспектах, но, к сожалению, этого не произошло", - заявил он.

Встреча завершилась со счетом 1:2. В первых двух периодах коллективы не смогли поразить ворота друг друга.

На 46-й минуте защитник Трэвис Санхайм открыл счет для Канады, однако на 58-й минуте равенство восстановил форвард Николай Элерс, а на 60-й минуте победу датчанам принес нападающий Ник Олесен.

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