https://news.day.az/sport/1754714.html Чемпионы остались без медалей - ФОТО На церемонии награждения победителей Лиги Европы - "Тоттенхэма" случился настоящий конфуз - некоторым игрокам попросту не хватило медалей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, без награды остались капитан "Тоттенхэма" Хын-Мин Сон, а также Родриго Бентанкур и Кристиан Ромеро.
Чемпионы остались без медалей - ФОТО
На церемонии награждения победителей Лиги Европы - "Тоттенхэма" случился настоящий конфуз - некоторым игрокам попросту не хватило медалей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, без награды остались капитан "Тоттенхэма" Хын-Мин Сон, а также Родриго Бентанкур и Кристиан Ромеро. Когда очередь дошла до них, медали закончились, на что удивился президент УЕФА Александр Чеферин.
Чеферин, удивленный ситуацией, ограничился лишь рукопожатием. Инцидент вызвал волну недоумения в соцсетях.
Ранее сообщалось, что английский "Тоттенхэм" одержал победу над клубом "Манчестер Юнайтед" и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025.
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