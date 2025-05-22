Чемпионы остались без медалей

На церемонии награждения победителей Лиги Европы - "Тоттенхэма" случился настоящий конфуз - некоторым игрокам попросту не хватило медалей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, без награды остались капитан "Тоттенхэма" Хын-Мин Сон, а также Родриго Бентанкур и Кристиан Ромеро. Когда очередь дошла до них, медали закончились, на что удивился президент УЕФА Александр Чеферин.

Чеферин, удивленный ситуацией, ограничился лишь рукопожатием. Инцидент вызвал волну недоумения в соцсетях.

Ранее сообщалось, что английский "Тоттенхэм" одержал победу над клубом "Манчестер Юнайтед" и выиграл Лигу Европы сезона-2024/2025.