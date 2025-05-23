Армянские лоббисты пытаются втянуть Рубио в провокацию против Азербайджана

Автор: Мехти Ахмедзаде

Недавно в Конгрессе США состоялись слушания, на которых выступил госсекретарь Марко Рубио. Он представил внешнеполитическую повестку администрации, охватив широкий круг тем - от приоритетов дипломатии и глобальной безопасности до санкционной политики и взаимодействия с ключевыми союзниками. В ходе выступления Рубио подчеркнул стремление США к укреплению международной стабильности, предупреждению конфликтов и реформированию внешней помощи с акцентом на стратегическую эффективность. Целом говорилось о той внешней политике, которую обещал американцам Дональд Трамп во время президентской гонки.

Естественно, что этой возможностью не могли не воспользоваться агенты армянского лобби, чтобы задать госсекретарю антиазербайджанские вопросы по заказу своих хозяев.

Представитель от Нью-Джерси Крис Смит потребовал от Рубио отреагировать на некий вымышленный "геноцид" (наверное, 150-тысячный по счету) армян, устроенный Азербайджаном. Смит также призвал администрацию Трампа добиться того, чтобы наша страна освободила экс-главарей сепаратистов в лице Араика и Ко. и других преступников, совершивших злодеяния против человечности.

Напомним, что Смит является председателем комиссии по правам человека Тома Лантоса, готовившей законопроект под названием "Акт о демократии в Азербайджане". Смит высказывался в самых недипломатичных выражениях в адрес Баку. Главная его задача, как он утверждает для ушей своих спонсоров, решить, как Конгресс будет работать против Азербайджана с администрацией Трампа.

Трамп, заметим, занят исключительно делами, которые принесут пользу США. Не спроста его командой был придуман девиз "Сначала Америка". В отличие от Байдена, который растратил миллиарды на абсолютно абсурдные вещи (например, пропаганда смены пола в Гватемале), нынешняя администрация решает важные вопросы - от российско-украинского конфликта, до ситуации на Ближнем Востоке и т.д.

Конечно, среди этих вопросов есть и тесное сотрудничество с Азербайджаном, на что Рубио и намекнул коррумпированному Смиту.

"Наша главная цель способствовать миру между Азербайджаном и Арменией", - сказал госсекретарь, сдержанно добавив, что необходимо поддерживать связи с Баку ради интересов США.

Как видим, Азербайджан продолжает рассматриваться как стратегический партнёр в обеспечении стабильности, как на Южном Кавказе, так и за его пределами. Не зря обсуждается возможность создания формата сотрудничества между США, Азербайджаном и Израилем, что может усилить позиции в регионе и способствовать противодействию общим угрозам.

То есть, что бы ни пыталось предпринять армянское лобби и его нахлебники, всё тщетно. Потому что внешняя политика новой администрации строится не на истериках этнических лоббистов, а на расчёте, интересах и прагматизме. А значит, такие деятели, как Крис Смит, обречены оставаться в позиции громких, но бесполезных комментаторов, пытающихся извлечь политические дивиденды из фейковых гуманитарных повесток.

Фейковых, потому что не было никакого, очередного "геноцида армян". Что такое геноцид? Геноцид - целенаправленное и систематическое уничтожение полностью или частично национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Геноцид подразумевает убийство членов группы, причинение им тяжких физических страданий, ограничение деторождения и насильственную передачу детей другой группе. Главный признак геноцида - умышленность действий, направленных на ликвидацию конкретной группы людей.

Было ли все это в 2023-м году? Нет, как и не было в 2020-м. Азербайджан не воевал с безоружными людьми и мирным населением. А когда уже был полностью восстановлен суверенитет нашей страны, армянам не пускали пули в спину, не причиняли им тяжкие физические страдания, никто не ограничивал деторождение и не отбирал детей. Напротив, было предложено - "Хотите остаться? Оставайтесь. Но надо принять гражданство".

Что сделали армяне? Добровольно уехали. Спокойно собрали вещи, спокойно сели в машины, спокойно поехали в Армению. Фото и видео колонн автомобилей можно легко найти в Интернете.

То есть, автоматически сходят на нет и обвинения Смита, что доказывает, что он не дипломат, не стратег и уж точно не эксперт по региону. Это человек, для которого любая политическая активность - способ угодить определённым структурам, давно паразитирующим на теме "вечной жертвы". Его риторика насквозь пропитана предвзятостью, а стиль - это классическое оправдывание одной стороны в угоду другой, без попытки объективного анализа.

Он не скажет ни слова о реальных преступлениях, которые совершались теми армянскими сепаратистами, за которых он так печётся. Он не упомянет, как десятилетиями осуществлялась агрессия, как игнорировались международные резолюции, как блокировались мирные процессы. Нет, всё сводится к шаблонному обвинению: "Азербайджан виноват". И это - всё, что он может предложить как законодатель.

Сегодняшняя администрация делает ставку на державы, которые умеют обеспечивать безопасность, транзит, энергетику и устойчивость. Азербайджан именно такая страна. Он не нуждается в чьих-либо "поблажках" или "прощениях". Он - партнёр, с которым считаются. И никакие "акты о демократии" от морально изношенных активистов, прикрывающихся гуманизмом, этот статус не отменят.

Армянское лобби может продолжать расставлять своих людей по комитетам и комиссиям, строчить "доклады" о "геноцидах" и "военнопленных", которых не было. Но всё это бестолковая деятельность. Потому что ни один серьёзный государственный аппарат, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Пекине - не будет жертвовать собственными интересами ради фальсифицированной истерики.