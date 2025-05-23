Азербайджанцы вновь становятся жертвами мошенников

22 мая сразу у нескольких граждан Азербайджана были украдены деньги с банковских карт - суммы варьировались от 40 до 1500 манатов. Кражи были совершены с использованием различных киберметодов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), среди жертв - люди, которые сами, не осознавая последствий, передали конфиденциальные данные злоумышленникам.

Как отмечает МВД, к числу строго личной информации относятся CVV/CVC-коды на обратной стороне карты, а также одноразовые OTP-коды, приходящие по SMS. "Достаточно передать эти данные посторонним, и с вашего счета исчезнут все средства. Даже если средств нет - на вас могут оформить кредит и причинить серьезный финансовый ущерб", - отметили в ведомстве.

МВД настоятельно рекомендует гражданам с особым вниманием относиться к подозрительным звонкам и сообщениям, где предлагаются "выгодные возможности" - работа за рубежом, оформление визы, страховки, укрепление банковского счета или получение бонусов: "Любые неизвестные номера и сообщения нужно немедленно блокировать".

Ранее сообщалось, что мошенники продолжают обворовывать граждан Азербайджана.