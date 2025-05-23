Джейхун Байрамов обсудил сотрудничество с новым послом Южной Кореи

23 мая 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Корея Кимгу Канга.

В министерстве иностранных дел сообщили Day.Az, что во время встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот.

Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности. Посол отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

В ходе встречи была обсуждена азербайджано-корейская двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества.

Во время встречи, на которой обсуждалось состояние сотрудничества между двумя странами за прошедшие годы в таких сферах, как экономика, инвестиции, гуманитарная сфера, образование, туризм и другие направления, также было подчеркнуто наличие потенциала для взаимодействия в областях сельского хозяйства, высоких технологий, здравоохранения и других. Было отмечено, что сотрудничество между нашими странами на международных платформах, особенно в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в период председательства нашей страны, имеет важное значение, была предоставлена информация об активном участии Кореи в международных выставках, проводимых в Азербайджане.

Кроме того, было отмечено, что среди достигнутых важных достижений в рамках двустороннего сотрудничества в области высшего и профессионального образования программы двойного диплома между Университетом ИНХА Республики Корея и Бакинским инженерным университетом, а также успехи Бакинского государственного профессионального учебного центра промышленности и инноваций.

Стороны провели обмен мнениями в связи с успехами климатической дипломатии нашей страны, председательства в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проведенной в Азербайджане, о достижениях в рамках сессии.

В ходе встречи была предоставлена подробная информация об истории оставшегося в прошлом армяно-азербайджанского конфликта, а также о ситуации в постконфликтный период. Были отмечены препятствия в мирном процессе, такие как территориальные претензии к нашей стране, зафиксированные в конституции Армении, и вопрос роспуска Минской группы. Кроме того, был проведен обмен мнениями по вопросам восстановительных и реконструкционных работ, а также деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече также были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.