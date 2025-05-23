Обсуждены отношения Азербайджана со странами-членами KARİKOM

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главным переговорщиком COP29 Ялчыном Рафиевым 22 мая 2025 года совершила визит в Республику Куба.

В министерстве иностранных дел сообщили Day.Az, что в рамках визита были проведены рабочие встречи с заместителем министра иностранных дел Республики Куба по вопросам многостороннего сотрудничества Анаянси Родригесом Камехо, а также с послами государств-членов Карибского сообщества (KARİKOM), аккредитованными на Кубе. Кроме того, было дано интервью кубинскому телеканалу "Cubavision Internacional".

На встрече с заместителем министра иностранных дел Кубы было выражено удовлетворение успешными отношениями сотрудничества между Азербайджаном и Кубой, в особенности в рамках международных организаций. Стороны обменялись мнениями о борьбе с изменением климата и исторических результатах, достигнутых в этом контексте в рамках председательства Азербайджана в COP29, была подчеркнута важность совместных усилий по укреплению взаимного сотрудничества.

Во время встречи с послами государств-членов KARİKOM было отмечено, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с организацией KARİKOM и государствами-членами этой структуры. Была подчеркнута поддержка и помощь Азербайджана малым островным развивающимся государствам (SIDS) в период председательства в Движении неприсоединения и на последующем этапе.

На встрече была выражена взаимная заинтересованность в расширении связей между Азербайджаном и указанной структурой, продвижении совместных проектов и укреплении сотрудничества на многосторонних платформах.