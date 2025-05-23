В центре Баку сгорел "Audi"

В Сабаильском районе Баку сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az, это произошло недалеко от станции метро "Сахиль".

Автомобиль марки "Audi" внезапно загорелся. На место прибыли пожарные МЧС, привлечена техника. Пожар был потушен.