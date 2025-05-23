https://news.day.az/society/1755127.html В центре Баку сгорел "Audi" - ВИДЕО В Сабаильском районе Баку сгорел автомобиль. Как сообщает Day.Az, это произошло недалеко от станции метро "Сахиль". Автомобиль марки "Audi" внезапно загорелся. На место прибыли пожарные МЧС, привлечена техника. Пожар был потушен.
В центре Баку сгорел "Audi" - ВИДЕО
В Сабаильском районе Баку сгорел автомобиль.
Как сообщает Day.Az, это произошло недалеко от станции метро "Сахиль".
Автомобиль марки "Audi" внезапно загорелся. На место прибыли пожарные МЧС, привлечена техника. Пожар был потушен.
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