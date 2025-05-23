https://news.day.az/world/1755008.html Метровые сугробы в российском городе - ВИДЕО До лета осталось 8 дней, а в Воркуте всё ещё мороз и сугробы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местный житель снял видео на реке за городом, где всё ещё зима. Ранее мы сообщали, что город Тари в Австралии продолжает тонуть.
Метровые сугробы в российском городе - ВИДЕО
До лета осталось 8 дней, а в Воркуте всё ещё мороз и сугробы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местный житель снял видео на реке за городом, где всё ещё зима.
Ранее мы сообщали, что город Тари в Австралии продолжает тонуть.
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