Метровые сугробы в российском городе

До лета осталось 8 дней, а в Воркуте всё ещё мороз и сугробы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местный житель снял видео на реке за городом, где всё ещё зима.

Ранее мы сообщали, что город Тари в Австралии продолжает тонуть.