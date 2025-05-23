Азербайджан и НАТО обсудили новые вызовы региональной безопасности

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, провёл переговоры с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Как передает Day.Az со ссылкой на представительство Азербайджана при НАТО, в ходе беседы обсуждались как текущее состояние сотрудничества, так и перспективы взаимодействия между Азербайджаном и НАТО, включая вопросы региональной и глобальной безопасности.

Особое внимание было уделено вкладу Азербайджана в миротворческие миссии под эгидой НАТО и его роли в обеспечении энергетической стабильности стран-партнёров и членов Альянса. Азербайджан был охарактеризован как устойчивый и надёжный партнёр НАТО.

Кроме того, в рамках визита Гаджиев провёл встречу с первым заместителем руководителя Личной канцелярии генерального секретаря Альянса Лоренцем Майером-Миннеманном.