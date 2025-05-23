Азербайджан лидирует в целом регионе по темпам развития инновационной экосистемы

Исследовательская платформа в области инновационной экономики "StartupBlink" опубликовала Глобальный индекс стартап-экосистемы за 2025 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в Агентстве инноваций и цифрового развития заявили, что Азербайджан, демонстрируя последовательный рост в отчетах за последние четыре года, в этом году добился своего наивысшего результата.

Так, Азербайджан поднявшись на 6 позиций по сравнению с 2024 годом, занял - 74-е место в глобальном рейтинге. Годовой темп роста экосистемы составил 24 процента, что является самым высоким показателем в регионе Центральной Азии.

Ещё одним успешным показателем Азербайджана стало то, что Баку был признан "городом года" в рейтинге. Столица опережает своих конкурентов, особенно в применении инновационных технологий в сферах электронной коммерции, розничной торговли, образования, а также социально-развлекательного сектора. Кроме того, Баку вошёл в первую глобальную сотню в категориях: мероприятия (31-е место), логистика (65-е), путешествия (71-е), онлайн-рынки (91-е) и услуги "SaaS".

В отчёте представлен также общий обзор стартап-экосистемы. В этом контексте подчеркнута роль Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) как ведущего государственного учреждения в развитии местной экосистемы, продвижении инноваций и цифровизации. Особо отмечается вклад İRİA в создание инновационной инфраструктуры, развитие технопарков, повышение доступности финансовых механизмов для инновационных проектов, подготовку человеческого капитала в сфере ИКТ, а также формирование международных партнёрств. Кроме того, в отчёте отражено значение мероприятий, проводимых по инициативе İRİA, таких, как "IDDA Awards", а также мероприятий, в которых Агентство выступает партнером - "Baku ID" и "INMerge Innovation Summit", и их вклад в развитие экосистемы.

Отметим, что Азербайджан занимал 89-е место в глобальном рейтинге "StartupBlink" в 2021 году, 85-е - в 2022 году, 84-е - в 2023 году и 80-е - в 2024 году. В этом году были оценены инновационные показатели 118 стран и 1473 городов. В первую пятерку рейтинга вошли США, Великобритания, Израиль, Сингапур и Канада.

Ранее сообщалось, что Баку значительно улучшил позицию в индексе глобальных городов.