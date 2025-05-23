Как продвигается работа по строительству нового бульвара в Баку?

Вокруг озера Бюльбюля строится новый бульвар, работы продолжаются полным ходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, в настоящее время расчищаются камышовые заросли, устанавливаются системы для очистки сточных вод. По завершении работ территория вокруг озера превратится в чистое, ухоженное и экологически устойчивое пространство - и, возможно, одно из новых любимых мест отдыха для горожан.

Озеро Бюльбюля охватывает площадь в 99 гектаров, его глубина - 2 метра 80 сантиметров. Поблизости расположены жилые кварталы, и местные жители с энтузиазмом следят за тем, как преображается знакомый ландшафт.

Проект включает не только озеленение, но и развитие инфраструктуры: в будущем на берегу планируют открыть кафе и рестораны. Главная цель - не только облагородить территорию, но и значительно улучшить экологическое состояние самого озера.

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