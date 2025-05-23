https://news.day.az/world/1755089.html Вертолет потерпел крушение в России - ВИДЕО Вертолет упал около поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на место происшествия выехали пожарные. В результате аварии среди населения поселка никто не пострадал. Ранее в США рухнул самолет.
Вертолет потерпел крушение в России - ВИДЕО
Вертолет упал около поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на место происшествия выехали пожарные.
В результате аварии среди населения поселка никто не пострадал.
Ранее в США рухнул самолет.
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