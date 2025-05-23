Вертолет потерпел крушение в России

Вертолет упал около поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на место происшествия выехали пожарные.

В результате аварии среди населения поселка никто не пострадал.

Ранее в США рухнул самолет.