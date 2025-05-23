Король бельгийцев поздравил Президента Ильхама Алиева

Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - 28 Мая - Дня Независимости, пожелания счастья и благополучия".