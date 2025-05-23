https://news.day.az/officialchronicle/1755142.html Король бельгийцев поздравил Президента Ильхама Алиева Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство.
Король бельгийцев поздравил Президента Ильхама Алиева
Король бельгийцев Филипп направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Передаю искренние поздравления Вам и народу Азербайджана по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - 28 Мая - Дня Независимости, пожелания счастья и благополучия".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре