https://news.day.az/society/1755080.html Азербайджан применяет ИИ для оценки выпускных экзаменов В Азербайджане при проверке письменных работ выпускных экзаменов используется Искусственный интеллект (ИИ).
Азербайджан применяет ИИ для оценки выпускных экзаменов
В Азербайджане при проверке письменных работ выпускных экзаменов используется Искусственный интеллект (ИИ).
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом отвечая на вопрос журналистов, заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.
По ее словам, повсеместное внедрение искусственного интеллекта - задача далеко не простая.
"Если проверку текста выполняет только человек или только программа, могут возникнуть ошибки. Поэтому мы используем оба метода, при этом работа программы обязательно контролируется экспертом",- добавила она.
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