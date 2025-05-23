Азербайджан применяет ИИ для оценки выпускных экзаменов

В Азербайджане при проверке письменных работ выпускных экзаменов используется Искусственный интеллект (ИИ).

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом отвечая на вопрос журналистов, заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде на пресс-конференции, посвященной началу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

По ее словам, повсеместное внедрение искусственного интеллекта - задача далеко не простая.

"Если проверку текста выполняет только человек или только программа, могут возникнуть ошибки. Поэтому мы используем оба метода, при этом работа программы обязательно контролируется экспертом",- добавила она.