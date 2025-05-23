Подозреваемому в убийстве дипломатов Израиля грозит высшая мера наказания

Минюст США предъявил обвинения Элиасу Родригесу из Чикаго, подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", ему грозит смертная казнь по одному из пунктов обвинения.

Родригесу вменяют убийство первой степени (два эпизода), причинение смерти иностранным официальным лицам и использование огнестрельного оружия при совершении преступления. По данным журналистов, подозреваемый заявил, что действовал "для Палестины, для сектора Газа".

"Это преступление было совершено с применением огнестрельного оружия и направлено против иностранных дипломатов", - указано в материалах дела.

Ранее мы сообщали, что в дипмиссиях Израиля усилят меры безопасности.