Раскрыта дата выхода смарт-очков от Apple

Apple представит собственные умные очки к концу 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно имеющейся информации, очки Apple получат камеры, микрофоны и встроенный искусственный интеллект, аналогично решениям от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Google. Устройство позволит снимать фото и видео, работать в качестве переводчика и навигатора, воспроизводить музыку, отвечать на звонки и анализировать окружающую среду.

При этом в очках не будет предусмотрена технология дополненной реальности - вместо этого управлять очками можно будет с помощью улучшенного голосового помощника Siri.

В связи с заявленным сроком выхода устройства Apple нарастила темпы разработки. Ожидается, что к концу текущего года будут изготовлены крупные партии прототипов для масштабного тестирования перед серийным производством и официальной презентацией.

По данным Bloomberg, один из сотрудников Apple отметил, что очки компании "похожи на Meta Ray-Ban, но сделаны лучше". В отличие от конкурирующих моделей, использующих языковые модели Meta Llama и Google Gemini, Apple намерена применить собственный ИИ.