Ложка дегтя в бочку меда: о словесных провокациях посла Собхани - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Иран полон решимости в общих интересах расширять и поднимать отношения на уровень стратегического партнерства.

Об этом говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Ирана Масудом Пезешкианом Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости нашей страны, который мы будем отмечать на следующей неделе.

"Иран в этом контексте подчеркивает важность ускорения реализации совместных проектов в различных сферах, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения объемов товарообмена, упрощения контактов между людьми", - говорится в письме.

И эти слова подчеркивают тот новый импульс в отношениях между нашими странами, что появился в последнее время.

В этой связи стоит напомнить про состоявшийся в апреле архиважный официальный визит в Баку президента Иран. Вместе с ним в Баку прибыла делегации из 120 человек. Это были представители частного сектора, члены парламентской группы дружбы Ирана и Азербайджана, а также губернаторы четырех северо-западных провинций Ирана. В ходе того визита было сделано множество важных заявлений и обсуждено большое число тем, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, совсем недавно очередной визит в Иран совершил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, который провел в соседней стране ряд крайне важных встреч. Показательно, что данная встреча проходила на фоне демонстрации укрепления военных связей между Азербайджаном и Ираном.

Речь идет про совместные военные учения "Араз", которые походили на приграничной территории двух стран и были направлены на совершенствование взаимодействия между армиями и усиление обороноспособности. Учения "Араз" включали в себя различные этапы, включая тренировки по борьбе с терроризмом, защиту стратегических объектов и координацию действий в кризисных ситуациях.

Как видим, имеет место всестороннее развитие азербайджано-иранских взаимоотношений. И вот, на фоне всего этого, особенно неуместными выглядят попытки посла Ирана в Армении Мехди Собхани закинуть в бочку меда очередную ложку дегтя. Почему очередную? Да потому, что и ранее он позволял себе, мягко говоря, неуместные заявления.

Например, летом прошлого года, в интервью армянской службе "Радио Свобода" он заявил, что "права армянских жителей Карабаха должны уважаться". О том, что армяне проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана незаконно, отвергая на протяжении многих лет предложения мирного характера со стороны, он не вспомнил. Как и о том, что армяне имели на временно оккупированных территориях нашей страны армию, получая военную и финансовую поддержку из Еревана.

Ну и о правах азербайджанцев на возвращение на свои исконные исторические территории, в Западный Азербайджан, ныне являющийся частью Армении, посол Собхани никогда не вспоминает. Зато он счел себя в праве заявить давеча, что "Зангезурского коридор не будет". Замечу, что это не первое его заявление на эту тему.

"Иран является единственной страной в регионе, позиция которой по Зангезурскому коридору совпадает с позицией Армении".

Об этом Собхани заявил на встрече с журналистами 6 февраля.

Тут стоит отметить, что открытие Зангезурского коридора означает усиление транспортной связности между Востоком и Западом, и Иран, как крупный региональный игрок, может извлечь из этого немалые выгоды. Прежде всего, Зангезурский коридор станет дополнительным маршрутом для транзита грузов, включая иранскую продукцию, в направлении Турции, Кавказа, России и даже Европы.

Более того, Иран получает возможность активно участвовать в новых логистических цепочках, соединяющих Китай и Центральную Азию с Европой в обход нестабильных или перегруженных путей. Учитывая стремление Тегерана усилить свою роль в проекте китайского "Пояса и пути", новая магистраль, пролегающая вблизи иранских границ, может укрепить транзитный статус страны и увеличить доходы от логистических услуг.

Совершенно очевидно, что Зангезурский коридор - это не угроза, а возможность для Ирана. Официальный Тегеран может занять конструктивную позицию и превратить новый маршрут в инструмент своего экономического роста и политического влияния. В условиях, когда глобальные логистические цепочки стремительно перестраиваются, упустить такую возможность означало бы сознательно ограничить потенциал страны.

В любом случае, регулярные высказывания посла Собхани бросают тень на официальную позицию Ирана и, по сути, вредят его собственным национальным интересам. Они, по сути, идут вразрез с заявлениями президента Ирана Масуда Пезешкиана, согласно которым Иран полон решимости в общих интересах расширять и поднимать отношения на уровень стратегического партнерства.

Остается надеяться, что в Тегеране видят, что посол Собхани позволяет себе неуместные заявления, отсебятину, которые вредят наметившейся положительной тенденции в отношениях между нашими странами. Что, в свою очередь, приведет либо к смене риторики посла Собхани, либо к замене его на дипломата, который бы более тонко чувствовал ветер перемен, действуя в национальных интересах своей страны, которая нацелена на углубление отношений с Азербайджаном.