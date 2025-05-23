Суд США приостановил запрет Трампа, связанный с Гарвардом

Суд США приостановил действие запрета на приём иностранных студентов в Гарвард, введённого администрацией президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Associated Press".

Согласно информации, временное решение суда не позволяет правительству лишить Гарвардский университет сертификации, дающей право принимать иностранных студентов.

Отметим, что 22 мая газета The New York Times писала о том, что администрация Трампа приостановила разрешение Гарвардскому университету на приём иностранных студентов.