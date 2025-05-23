В Женеве состоится премьера фильма Михаила Гусмана

Премьера документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Организация Объединенных Наций. Войны и мир", приуроченного к 80-летию этого международного института, состоится в отделении ООН в Женеве 16 июня, сообщил автор проекта на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях "Трансформации мира: проблемы и перспективы".

"Так получилось в моей профессиональной жизни, что более 30 лет одной из сфер моих профессиональных интересов является деятельность Организации Объединенных Наций. И из девяти генеральных секретарей ООН, которые эту организацию возглавляли, я имел честь беседовать с шестью - делал с ними интервью, фильмы и так далее. Сейчас мы завершили фильм к 80-летию ООН, часовой, где научным консультантом является Анатолий Васильевич Торкунов, председатель [Российской] ассоциации содействия ООН, главным консультантом - [официальный представитель МИД РФ] Мария Владимировна Захарова", - рассказал Гусман, передает Day.Az со ссылкой на агентство.

Как он уточнил ТАСС, премьера фильма состоится 16 июня в отделении ООН в Женеве, в октябре его планируется показать в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

"Не секрет, что сейчас ООН подвергается критике, многие говорят о ее реформе. С третьей стороны, как отмечал наш президент Владимир Владимирович Путин, это уникальная организация, которой сегодня нет, собственно говоря, альтернативы. И также не секрет, что у ООН сейчас большие проблемы. Этот фильм о том, какова может быть сегодня, на сломе веков, когда в мире происходят тектонические изменения, роль Организации Объединенных Наций как важнейшего и уникального миротворческого института", - пояснил Гусман.

Фильм создан при поддержке Информационного агентства России ТАСС.

XXIII Международные Лихачевские научные чтения "Трансформации мира: проблемы и перспективы" проходят в Санкт-Петербурге 22 и 23 мая. Учредителями чтений являются Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), Российская академия наук, СПбО РАН и Российская академия образования при поддержке МИД РФ. Чтения проходили в СПбГУП с 1993 года по инициативе почетного доктора СПбГУП академика Дмитрия Лихачева как "Дни науки". По указу президента РФ Владимира Путина в 2001 году форуму был придан государственный статус. За эти годы в нем приняли участие представители 59 стран.