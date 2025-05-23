В Баку состоялось заседание министров внутренних дел ОТГ

23 мая в Баку состоялось второе заседание министров внутренних дел стран-членов Организации тюркских государств.

Как сообщили Day.Az в министерстве внутренних дел, участники второго заседания министров внутренних дел Организации тюркских государств посетили Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтили светлую память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Затем гости прибыли в парк Победы и возложили венок к мемориалу в честь Победы, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, почтив светлую память шехидов.

В заседании принимали участие министр внутренних дел Азербайджанской Республики генерал-полковник Вилаят Эйвазов, министр внутренних дел Республики Казахстан Эржан Саденов, министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков, министр внутренних дел Турецкой Республики Али Йерликая, министр внутренних дел Республики Узбекистан Азиз Ташпулатов, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз, заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Открыв заседание, В. Эйвазов тепло поприветствовал участников и отметил, что народы государств-членов Организации связывают крепкие узы дружбы, взаимного доверия и уважения. Благодаря мудрости, дальновидности и политической воле лидеров тюркских государств, межгосударственные отношения, основанные на дружбе и братстве, вышли на качественно новый уровень, приобрели характер стратегического партнерства и развиваются в соответствии с определенной главами государств стратегией. В этом контексте также углубляется сотрудничество между министерствами внутренних дел.

На заседании были обсуждены вопросы расширения и углубления сотрудничества между министерствами внутренних дел государств-членов Организации тюркских государств, совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью, обмена информацией в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, предотвращения, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, а также перспективы цифровизации органов внутренних дел Организации.

Было принято решение о проведении очередного заседания министров внутренних дел стран-членов Организации тюркских государств в Республике Казахстан.

В ходе мероприятия стороны подписали Совместное коммюнике по итогам второго заседания министров внутренних дел Организации тюркских государств.

В выступлениях была выражена уверенность в том, что второе заседание министров внутренних дел государств-членов и наблюдателей Организации станет очередным импульсом в деле укрепления солидарности между тюркскими народами и государствами, участники поблагодарили министерство внутренних дел Азербайджанской Республики за проведение мероприятия.