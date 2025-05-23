Собхани, вы кто? Неуч, провокатор или иностранный агент?
Автор: Мехти Ахмедзаде
Посол Ирана в Армении Мехди Собхани недавно сделал заявление, которое ставит под сомнение его понимание внешнеполитических ориентиров Тегерана. В интервью армянским СМИ он самоуверенно изрек, что "Зангезурского коридора не будет", чем вызвал волну недоумения не только в Азербайджане, но и среди тех, кто следит за дипломатической позицией Ирана.
Складывается впечатление, что дипломат либо забыл, чьи интересы он представляет, либо попросту не осведомлён о векторе иранской внешней политики. Подобные высказывания могут быть следствием либо удивительной наивности, либо - что более тревожно - сознательного саботажа на фоне развивающихся ирано-азербайджанских отношений.
Возникает справедливый вопрос: господин Собхани действует в интересах Ирана или занялся озвучиванием месседжей, выгодных исключительно Еревану? Кто формирует его повестку, и какую цель она преследует?
Видимо, посол уже мысленно получил армянское гражданство и представляет не Тегеран, а интересы соседней страны.
Стоит напомнить, что Зангезурский коридор - это не выдумка одной из сторон, а зафиксированный пункт в подписанных между Азербайджаном и Арменией соглашениях по итогам 44-дневной войны. Попытки оспаривать это на уровне официальных лиц - либо признак непонимания региональной реальности, либо преднамеренное игнорирование существующих договорённостей.
Такие заявления не могут оставаться без ответа - в первую очередь, со стороны самого МИД Ирана. Возможно, в Тегеране стоит серьёзно задуматься, насколько работа господина Собхани отражает реальную внешнеполитическую стратегию страны. Иначе создаётся впечатление, что он окончательно забыл, кого и в какой стране представляет.
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