Ветер усилится в Баку и регионах Азербайджана

Вечером 24 мая и в течение дня 25 мая в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах страны ожидается усиление ветра. В связи с этим Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень погодной опасности.

Как сообщает Day.Az, северо-западный ветер достигнет скорости от 13,9 до 20,7 м/с.

Метеорологи предупреждают, что порывистый ветер охватит не только столицу, но и такие районы, как Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Джульфа, Ордубад, Сиазань, Шабран, Хачмаз, Хызы, Гусар, Гобустан, Нефтчала, Сальян, Нафталан, Гянджа, Гёранбой, Гёйгёль, Евлах, Гаджигабул, Дашкесан, Мингячевир и Шеки.

Жителям и гостям указанных районов рекомендуется соблюдать осторожность и по возможности избегать пребывания на улице в часы пикового усиления ветра.

Ранее сообщалось, что завтра воздух в Баку прогреется до 27 градусов.