Лавров о важности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Россия искренне желает Армении и Азербайджану успехов в заключении мирного договора и готова оказать любую помощь сторонам в подготовке и подписании такого документа.

Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор, мы искренне желаем им успехов. Очевидно, что это стало возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам Россия-Азербайджан-Армения. Если стороны заинтересованы в этом, мы готовы оказать дальнейшее посредничество", - сказал Лавров.

Ранее мы сообщали, что Лавров посадил на место армянскую журналистку.