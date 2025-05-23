https://news.day.az/politics/1755041.html Лавров о важности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией Россия искренне желает Армении и Азербайджану успехов в заключении мирного договора и готова оказать любую помощь сторонам в подготовке и подписании такого документа. Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Лавров о важности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Россия искренне желает Армении и Азербайджану успехов в заключении мирного договора и готова оказать любую помощь сторонам в подготовке и подписании такого документа.
Об этом сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
"Между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор, мы искренне желаем им успехов. Очевидно, что это стало возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам Россия-Азербайджан-Армения. Если стороны заинтересованы в этом, мы готовы оказать дальнейшее посредничество", - сказал Лавров.
Ранее мы сообщали, что Лавров посадил на место армянскую журналистку.
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