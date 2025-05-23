Азербайджан и Турция обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО
Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим 1-й армией Сухопутных войск Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Стороны особо подчеркнули важность проведения совместных учений с применением современных технологических новшеств, направленных на повышение профессионального уровня и боевых навыков военнослужащих двух братских стран. Был обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
В рамках визита турецкая делегация также посетила Центр военных игр Военного научно-исследовательского института Национального университета обороны.
В ходе встречи, организованной в Центре, были представлены брифинги и проведены широкие обсуждения в целях обмена опытом.
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