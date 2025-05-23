https://news.day.az/politics/1754916.html В Милли Меджлисе обсудят исполнение госбюджета на 2024 год В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год". Как передает Day.Az, проект будет обсуждаться на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
В Милли Меджлисе обсудят исполнение госбюджета на 2024 год
В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год".
Как передает Day.Az, проект будет обсуждаться на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.
Ожидается, что после обсуждения законопроект будет рекомендован на пленарное заседание.
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