В Милли Меджлисе обсудят исполнение госбюджета на 2024 год

В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год".

Как передает Day.Az, проект будет обсуждаться на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Ожидается, что после обсуждения законопроект будет рекомендован на пленарное заседание.

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