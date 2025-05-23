Суд рассмотрел доказательства участия начальника генштаба ВС Армении в оккупации Карабаха

23 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Допрошенный в ходе судебного разбирательства обвиняемый Левон Мнацаканян подтвердил свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана. Он заявил, что в разное время был "командиром батальона", "командиром дивизии" и "начальником артиллерии" в бывшем так называемом образовании.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, обвиняемый Самвел Карапетян признал свое участие в оккупации суверенных территорий Азербайджана в составе руководимого им воинской части, заявив: "Я принимал участие в боевых действиях в Агдамском, Джебраильском, Агдеринском, Физулинском и других районах".

Затем в ходе судебного разбирательства были исследованы видеоматериалы, изобличающие участие лиц из иностранных государств в "Шушинском отдельном батальоне", созданном по инициативе Армении в период оккупации территорий Азербайджана.

На кадрах говорится, что "Шушинский отдельный батальон" был создан 5 ноября 1991 года более чем 210 дашнаками и добровольцами из Армении и разных уголков мира, включая США, Канаду и Сирию.

В видеоматериале говорится, что из примерно 100 представителей армянской диаспоры, участвовавших в боях "за освобождение Карабаха", 65 были бойцами этого батальона. На кадрах видно, как возлагаются цветы к памятнику военнослужащему оккупационной армянской армии Петросу Гевондяну.

В материале также указано: "Жирайр Сефилян родился в Бейруте в 1967 году. В 1990 году он вернулся на родину, чтобы принять участие в "борьбе". С 1990 года в качестве военного инструктора участвовал в формировании "отрядов местной самообороны" в различных районах Армении. В 1991 году в качестве командира отряда участвовал в "обороне" населенных пунктов в ряде районов Карабаха.

В 1992 году на базе боевых групп "Дашнакцутюн" было создано одно из первых подразделений в Карабахе, а спустя несколько месяцев на его основе был сформирован "Шушинский отдельный батальон" "армии" бывшего так называемого режима. Командиром этой воинской части на протяжении всей войны был Жирайр Сефилян. Под его руководством подразделения этой воинской части участвовали в оккупации всех районов Карабаха, а также Агдама.

В видеоматериале говорится, что 65 из примерно 100 представителей армянской диаспоры, участвовавших в боях за "освобождение" Карабаха, были бойцами этого батальона. Подчеркивается, что после войны Ж. Сефилян с 1997 по 1998 год был командующим 6-м оборонительным районом. Он награжден медалью "Боевой крест" 1-й степени (Республики Армения - ред.), другими боевыми медалями и государственными наградами. Имеет звание полковника-лейтенанта вооруженных сил Армении.

В видеоматериале Мовсес Акопян (а 2016-2018 годах был начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Армения - ред.) рассказал о действиях своих воинских частей и сообщил, что они участвовали в боях, особенно на Горадизском направлении: "Сегодня служащие офицеры видят на карте, что мы глубоко продвинулись на территорию противника в направлении Гараханбейли. Батальон участвовал в операциях в Ходжавенде, Аскеране, Шуше, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Физули, Губадлы, Джебраиле, Кяльбаджаре и Зангилане".

В кадрах также появляется Давид Ишханян.

Обвиняемый Давид Манукян, подтвердивший, что в видеоматериале изображен он сам, заявил, что в составе Шушинского батальона он принимал участие в боевых действиях в Агдере и Кяльбаджаре.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, Д. Манукян заявил, что в составе Шушинского батальона не было наемников, но в нем участвовали лица из иностранных государств.

Обвиняемый Давид Манукян, отвечая на вопросы с изучением видеоматериалов, подтвердил, что на представленных кадрах изображен именно он, и заявил, что в составе Шушинского батальона принимал участие в боевых действиях в Агдере и Кяльбаджаре.

Обвиняемый уклонился от ответа на вопросы о разграблении азербайджанских территорий во время оккупации.

Затем обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева: "В каких операциях вы принимали участие в 1993-94 годах?", заявил, что не принимал участия в боевых действиях, поскольку по состоянию здоровья не мог открывать огонь. "Я был ответственным за склад оружия центрального оборонительного района 8-го полка, дислоцированного в Ханкенди. 8-й полк участвовал практически во всех боевых операциях - боях за Шушу, Лачин, Агдеру, Агдам, Джебраил, Физули, Кяльбаджар, Горадиз. Одним из командиров этого полка был мой брат. Командиром полка был Самвел Карапетян. Я знаю его с января 1993 года", - добавил он.

После показа видеоматериалов Араику Арутюняну были заданы вопросы.

В видеоматериале А. Арутюнян, давший интервью журналисту, предоставляет информацию о порядке ведения боевых действий и своей первой встрече с Самвелом Карапетяном: "Моя первая встреча с моим следующим командиром (Самвелом Карапетяном - ред.) состоялась 7 мая 1992 года. В то время мы планировали операцию по вхождению в Шушу 9 мая. Все закончилось успешно, мы освободили Шушу".

На кадрах видно, как обвиняемый сидит на танке вместе с Самвелом Карапетяном и осматривает местность в бинокль.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, А. Арутюнян назвал сказанное им на видеозаписи ложью и заявил, что высказал эти взгляды от имени своего брата.

Относительно своих комментариев в видеоматериале о взятии Гюллюджи обвиняемый отметил: "Когда я сказал, что мы вошли в Гюллюджу, я имел в виду 8-й полк".

А. Арутюнян узнал себя на некоторых фотографиях, показанных в ходе судебного разбирательства. На большинстве из них он появляется в военной форме.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли спросил обвиняемого о том, почему не выполнялись резолюции ООН.

Отвечая на вопросы, он сказал: "Решение по этому поводу было. Но я не знаю, почему оно не было реализовано. Я также встречался с Левоном Тер-Петросяном. Я понял, что не было единогласия".

Отвечая на вопросы старшего прокурора-методиста отдела по защите государственного обвинения в суде по тяжким преступлениям управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Вусала Абдуллаева, обвиняемый заявил, что принимал участие в одной из двух встреч, проведенных между Арменией и бывшей так называемой структурой в 2018-2019 годах, и сказал: "Я принял пост "президента" в мае 2020 года. В июне я попросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна созвать заседание. Я хотел провести переговоры с Азербайджаном и достичь окончательного соглашения. Этот разговор включал также четыре резолюции ООН".

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Алиева о разграблении некогда оккупированных территорий Азербайджана, А. Арутюнян назвал разрушение кладбищ варварством.

Позднее допрошенный Давид Бабаян уклонился от ответа на вопросы государственных обвинителей о том, кто в резолюциях Совета Безопасности ООН подразумевается оккупационными силами.

В суде один из адвокатов Аркадия Гукасяна подал апелляцию, требуя его замены в связи с проблемами со здоровьем.

А. Гукасян заявил, что не возражает против смены защитника. Суд принял решение о назначении обвиняемому нового защитника и направил его для исполнения в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики.

В ходе судебного заседания обвиняемые ответили также на вопросы защитников и представителей потерпевших лиц.

Судебный процесс продолжится 26 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.