Карло Анчелотти уходит из "Реала"

Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского "Реала", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с ним было рассчитано до лета 2026 года.

Как передает Day.Az, последний матч в должности главного тренера итальянский специалист проведет 24 мая. В рамках 38-го тура чемпионата Испании его подопечные встретятся с "Реал Сосьедад".

12 мая Бразильская конфедерация футбола сообщила, что Анчелотти займет пост главного тренера бразильской сборной. Он приступит к своим обязанностям летом и будет руководить командой на чемпионате мира 2026 года.

Анчелотти возглавлял "Реал" с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов и Суперкубок UEFA, по два раза - чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне мадридский клуб уступил лондонскому "Арсеналу" в четвертьфинале Лиги чемпионов. В финале Кубка Испании "Реал" проиграл "Барселоне".

Главным кандидатом на замену Анчелотти считается Хаби Алонсо, который 9 мая объявил о своем уходе из леверкузенского "Байера". Ранее испанская газета Marca сообщала, что испанец будет представлен в качестве главного тренера "Реала" 26 мая.

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