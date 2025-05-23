https://news.day.az/society/1755186.html В Азербайджане эти семьи получат квартиры Поддержка и забота о семьях шехидов, а также гражданах с установленной инвалидностью остаются в числе приоритетных направлений социальной политики государства. Как сообщает Day.Az, в очередной раз этой категории граждан будут предоставлены новые квартиры.
В Азербайджане эти семьи получат квартиры
Поддержка и забота о семьях шехидов, а также гражданах с установленной инвалидностью остаются в числе приоритетных направлений социальной политики государства.
Как сообщает Day.Az, в очередной раз этой категории граждан будут предоставлены новые квартиры.
В рамках проекта в столице планируется закупить 100 квартир: 40 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 20 трёхкомнатных. Работы уже начаты Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Согласно предварительным расчётам, общая стоимость проекта составит 8 миллионов манатов.
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