В Азербайджане эти семьи получат квартиры

Поддержка и забота о семьях шехидов, а также гражданах с установленной инвалидностью остаются в числе приоритетных направлений социальной политики государства.

Как сообщает Day.Az, в очередной раз этой категории граждан будут предоставлены новые квартиры.

В рамках проекта в столице планируется закупить 100 квартир: 40 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 20 трёхкомнатных. Работы уже начаты Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно предварительным расчётам, общая стоимость проекта составит 8 миллионов манатов.