В Милли Меджлисе предложили возобновить работу аэропорта Ходжалы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что аэропорт Ходжалы имеет символическое значение для каждого азербайджанца:

"Думаю, что на следующем этапе после возобновления работы аэропорт Ходжалы пополнит число наших аэропортов. Открытие аэропортов в Физули, Лачине, услуги, которые они предоставляют, очень важны".

Ранее сообщалось, что AZAL изучает возможности использования экологического авиационного топлива