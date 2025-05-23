https://news.day.az/society/1754991.html В Милли Меджлисе предложили возобновить работу аэропорта Ходжалы В Милли Меджлисе предложили возобновить работу аэропорта Ходжалы. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Хикмет Бабаоглу. Депутат отметил, что аэропорт Ходжалы имеет символическое значение для каждого азербайджанца:
В Милли Меджлисе предложили возобновить работу аэропорта Ходжалы
В Милли Меджлисе предложили возобновить работу аэропорта Ходжалы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, с таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Хикмет Бабаоглу.
Депутат отметил, что аэропорт Ходжалы имеет символическое значение для каждого азербайджанца:
"Думаю, что на следующем этапе после возобновления работы аэропорт Ходжалы пополнит число наших аэропортов. Открытие аэропортов в Физули, Лачине, услуги, которые они предоставляют, очень важны".
Ранее сообщалось, что AZAL изучает возможности использования экологического авиационного топлива
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре