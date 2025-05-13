AZAL изучает возможности использования экологического авиационного топлива
ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) изучает возможности использования экологического авиационного топлива.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент AZAL Самир Рзаев в ходе Авиационного энергетического форума Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в Баку.
"Мы также изучаем возможности использования экологического авиационного топлива (SAF) как одного из ключевых путей декарбонизации. Несмотря на то, что глобальные рынки SAF всё ещё находятся на стадии становления, AZAL выстраивает планы в рамках инициативы RefuelEU и в настоящее время проводит технико-экономические исследования для оценки потенциала производства и поставок SAF в нашем регионе", - сказал С.Рзаев.
Он отметил, что цель AZAL - обеспечить готовность инфраструктуры и нормативно-правовой базы к безопасной, масштабируемой и соответствующей техническим требованиям интеграции SAF, когда оно станет широко доступным.
С.Рзаев также подчеркнул, что AZAL активно сотрудничает с финансовыми учреждениями и партнерами по развитию.
"Мы изучаем и мобилизуем механизмы "зеленого" финансирования - включая облигации, привязанные к устойчивому развитию, и схемы государственно-частного инвестирования - для поддержки проектов в области чистой энергетики и долгосрочных инвестиций, учитывающих климатические аспекты", - сказал он.
По его словам, AZAL отдает приоритет снижению выбросов углерода за счет электрификации наземных операций, перехода на возобновляемые источники энергии в аэропортах и интеграции цифровых систем, повышающих энергоэффективность всех функций.
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